Срочно краткий пересказ сказки Закалдованое место

Дети узнают, что снежная королева заколдовала их учителя и превратила его в человека с ледяным сердцем. Каков человек с ледяным сердцем? Детям предстоит это увидеть и почувствовать. Дети пройдут различные испытания, и в случае успеха сердце учителя будет постепенно оттаивать. Предложенные ребятам испытания потребует от них, прежде всего умения договариваться друг с другом. В ходе игры, после преодоления детьми каждого испытания, «сердце» учителя постепенно оттаивает, одновременно происходят изменения в его поведении. И когда все оказывается позади, учитель спасен, наступает настоящая радость для ребят. Не напрасно они трудились. Оказывается, вместе они могут многое преодолеть.