СРОЧНО! морфологический разбор слова никогда в предложении: Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать.

Русский язык

СРОЧНО! морфологический разбор слова никогда в предложении: Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать.

Автор: Гость