Срочно!!! на сколько градусов остыл кипяток в питьевом баке емкостью 27 литров если он отдал окружающей среде 1500 кила джоулей теплоты?

Разное

Срочно!!! на сколько градусов остыл кипяток в питьевом баке емкостью 27 литров если он отдал окружающей среде 1500 кила джоулей теплоты?

Автор: Гость