Срочно!!! на сколько градусов остыл кипяток в питьевом баке емкостью 27 литров если он отдал окружающей среде 1500 кила джоулей теплоты?
Разное
Срочно!!! на сколько градусов остыл кипяток в питьевом баке емкостью 27 литров если он отдал окружающей среде 1500 кила джоулей теплоты?
Ответ(ы):
Гость:
Qотд= с*m*t; t= Qотд (с*m); Подставим числ.зн: t= 1500000 (4200*0,027*1000); t=13,2 C
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