Срочно надо Помогите решить Уравнения 1) 0,4 : y = 1,2 : 2 2)0,5 : 0,9 =0,1 : y 3)3/4 : y = 2 2/3 :1 7/9 4)15,5/30,3 = 0,1 t/1,01 помогите очень надо быстро

Математика

Срочно надо Помогите решить Уравнения 1) 0,4 : y = 1,2 : 2 2)0,5 : 0,9 =0,1 : y 3)3/4 : y = 2 2/3 :1 7/9 4)15,5/30,3 = 0,1 t/1,01 помогите очень надо быстро

Автор: Гость