Срочно надо Помогите решить Уравнения 1) 0,4 : y = 1,2 : 2 2)0,5 : 0,9 =0,1 : y 3)3/4 : y = 2 2/3 :1 7/9 4)15,5/30,3 = 0,1 t/1,01 помогите очень надо быстро
Математика
Срочно надо Помогите решить Уравнения 1) 0,4 : y = 1,2 : 2 2)0,5 : 0,9 =0,1 : y 3)3/4 : y = 2 2/3 :1 7/9 4)15,5/30,3 = 0,1 t/1,01 помогите очень надо быстро
Ответ(ы):
Гость:
1) 0,4/у=1,2/22 У=0,4/(1,2/22) У=(0,4*22)/1,2 У=8,8/1,2 2)0,5/0,9=0,1/у У=0,1/(0,5/0,9) У=0,1*0,9/0,5 У=0,18 3)(3/4)/у=2 У=(3/4)/2 У=1,5
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