Срочно надо проверить!!!!!!!!!!!!!!!! какое из следующих утверждений неверно? а) смежны?? углы имеют общую вершину б) смежные углы имеют общую сторону в) всегда один из смежных углов острый а другой тупой
Геометрия
Срочно надо проверить!!!!!!!!!!!!!!!! какое из следующих утверждений неверно? а) смежны?? углы имеют общую вершину б) смежные углы имеют общую сторону в) всегда один из смежных углов острый а другой тупой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так вот выглядят смежные углы! Исходя из этого делаем выводы. а) действительно, смежные углы имеют общую вершину, в данном случае это вершина О. б) Да, смежные углы имею общую сторону, и тут это ОВ. в) Нет, не всегда! Хоть на рисунке это так, то есть случаи, когда оба угла по 90 градусов. То есть прямые! Это если бы ОВ ⊥ АС
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