Срочно надо сочинение на тему: "Один день в Африке." Сочинение может быть фантастическим)))))))))))

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Я напишу о моём сказочном дне в тропической Африке Я решила провести маленькую экспедицию Я ищу разнообразные растения и исследую образ жизни некоторых зверей и насекомых, птиц. Здесь мягкий субтропический климат. Довольно приятная погода. Смотреть на всех, обитающих здесь живых существ, очень увлекательно. Каждый из них ведёт свой необычный образ жизни.мне невероятно повезло. Каким-то образом мне удалось найти довольно редкое растение с названием:Суккулентная лилия Импала или адениум тучный.Оно относится к семейству Кутровые – растет в тропической Африке: в восточных и северных районах Трансвааля, в северной части Зулуленда,в Кении и в Свазиленде. Суккулентная лилия Импала - это кустарник около 1,2 м высоты. Листья у него суккулетные, светло-зеленые, мясистые, сидят в воронках на концах ветвей. А цветки крупные, белые с розовой или красной бахромой,появляются зимой, часто на безлистных ветвях.Сок плодов этого растения используется, как яд для стрел. Само растение поедается дикими животными.Древовидную форму лилия Импала имеет только на охраняемых территориях северной Родезии. Ну вот и всё, уезжаю из этого прекрасного места и ничуть не жалею, что приехала сюда .