СРОЧНО!!!! Найди периметр прямоугольного, длина которого на 4 см больше ширины, а площадь равна 60см2 (2 в корне(маленькая наверху))

Алгебра

СРОЧНО!!!! Найди периметр прямоугольного, длина которого на 4 см больше ширины, а площадь равна 60см2 (2 в корне(маленькая наверху))

Автор: Гость