СРОЧНО!!!! Найди периметр прямоугольного, длина которого на 4 см больше ширины, а площадь равна 60см2 (2 в корне(маленькая наверху))
Алгебра
СРОЧНО!!!! Найди периметр прямоугольного, длина которого на 4 см больше ширины, а площадь равна 60см2 (2 в корне(маленькая наверху))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 10см,ширина 6см.Р=(10+6)*2=32см.
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