срочно. найди слова которые отвечают на вопросы кто? что ? и какое? какой? какая? ка??ие? Выпиши слова парами с вопросами. графически покажи, от какого слова к какому ты ставишь вопрос. У кукушки-лисы зубки острые, рыльце тон...
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срочно. найди слова которые отвечают на вопросы кто? что ? и какое? какой? какая? ка??ие? Выпиши слова парами с вопросами. графически покажи, от какого слова к какому ты ставишь вопрос. У кукушки-лисы зубки острые, рыльце тоненькое, шубка тёпленькая. У неё шерсть золотистая, на шее белый галстучек. Роет умница норы глубокие. Есть в них кладовые, есть и спаленки. Все бы хорошо, да разбойница лиса! Любит курочек да уточек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кукушки лисы (что?)зубки (Какие?)острые,(что рыльце) (какое?) тоненькое,(что?)шубка (какая тёпленькая)А дальше сама
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