СРОЧНО!!!!!!!!!!!! найдите углы А и С трапеции АВСД с основаниями АД и ВС , если угол Д=40 ??радусов , угол В=100 градусов

Геометрия
СРОЧНО!!!!!!!!!!!! найдите углы А и С трапеции АВСД с основаниями АД и ВС , если угол Д=40 ??радусов , угол В=100 градусов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=180-100=80 с=180-40=140
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