СРОЧНО!!!!!!!!!!!! найдите углы А и С трапеции АВСД с основаниями АД и ВС , если угол Д=40 ??радусов , угол В=100 градусов

Геометрия

СРОЧНО!!!!!!!!!!!! найдите углы А и С трапеции АВСД с основаниями АД и ВС , если угол Д=40 ??радусов , угол В=100 градусов

Автор: Гость