СРОЧНО!напишите,пожалуйста!!!! Чему покровительствовал и атрибуты богов(Греция) : Зевс , Посейдон, Афина, Аполлон, Арес, Артемида, Афродита, Гера, Гермес, Ге фест, Деметра, Дионис, Аид.

История
СРОЧНО!напишите,пожалуйста!!!! Чему покровительствовал и атрибуты богов(Греция) : Зевс , Посейдон, Афина, Аполлон, Арес, Артемида, Афродита, Гера, Гермес, Ге фест, Деметра, Дионис, Аид.
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Зевс - верховный бог; бог грома и молнии, земли и неба. Молния и орёл Посейдон - бог морей и землетрясений. Трезубец и дельфин.  Афина - богиня порядка и разума, покровительница ремесла. Копьё, щит, гранат, сова. Аполлон - бог солнца и покровитель искусств. Кифара, лавровый венок. Арес - бог войны. Щит. Артемида - богиня природы и покровительница охоты. Лань,золотой лук и стрелы. Афродита - богиня любви и красоты. Яблоко, голубь. Гера - царица богов, защитница семейного очага. Павлин. Гермес - вестник богов, покровитель путников и торговцев. Крылатые сандалии. Гефест - бог огня и кузнечного дела. Молот, наковальня. Деметра - богиня полей и плодородия. Колосья пшеницы. Дионис - бог виноделия и веселья. Жезл, увитый виноградной лозой. Аид - бог подземного царства. Трёхголовый пёс.
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