Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульм...

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Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульминация) в их развитии и как все закончилось. Дан рисунок: Мальчик вытаскивает варенье из шкафа, мальчик уронил варенье. По рисунку и написать сам рассказ.

Автор: Гость