Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульм...

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Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульминация) в их развитии и как все закончилось. Дан рисунок: Мальчик вытаскивает варенье из шкафа, мальчик уронил варенье. По рисунку и написать сам рассказ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можна начать так: Був звичайний день  у моєї  мами  був дуже  вашкий день треба було  зробити  : помии  посуд, приготувати  їсти . поприбмагазин  і  я  вирішила  допомогти  мамі  я  помила посуд  ,сходити  в  магазин  та  купила  продукти.        Лоли  моя  мама  прийшла  вона  дуже  була  рада.        І  зрадістя  почала  робити  тещо  залишилося 
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