Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульм...
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Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно рассказать с чего все началось, как развивались события, самый острый момент (кульминация) в их развитии и как все закончилось. Дан рисунок: Мальчик вытаскивает варенье из шкафа, мальчик уронил варенье. По рисунку и написать сам рассказ.
Ответ(ы):
Гость:
Можна начать так: Був звичайний день у моєї мами був дуже вашкий день треба було зробити : помии посуд, приготувати їсти . поприбмагазин і я вирішила допомогти мамі я помила посуд ,сходити в магазин та купила продукти. Лоли моя мама прийшла вона дуже була рада. І зрадістя почала робити тещо залишилося
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