СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Ускорение санок на горке равно 1,6 м/с2. На этом спуске их скорость увеличилась на 36 км/ч. Санки заканчивают свой спуск после его нач ала через Выберите один из 4 вариан...
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СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Ускорение санок на горке равно 1,6 м/с2. На этом спуске их скорость увеличилась на 36 км/ч. Санки заканчивают свой спуск после его нач ала через Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) 36 с 2) 625 с 3) 22,5 с 4) 6,25 с
Ответ(ы):
Гость:
Приводим все к одним единицам. 36 км/ч = 36000/3600 = 10 м/с. Время, затраченное на спуск, равно 10:1,6 = 6,25 сек. Ответ: 4)
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