СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Ускорение санок на горке равно 1,6 м/с2. На этом спуске их скорость увеличилась на 36 км/ч. Санки заканчивают свой спуск после его нач ала через Выберите один из 4 вариан...

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СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Ускорение санок на горке равно 1,6 м/с2. На этом спуске их скорость увеличилась на 36 км/ч. Санки заканчивают свой спуск после его нач ала через Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) 36 с 2) 625 с 3) 22,5 с 4) 6,25 с

Автор: Гость