Срочно народ помогите напишите плиз!!!!!!!!!!!! краткое содержание рассказа "Барышня-крестьянка" первая встреча Лизы и Алексея подробно

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Срочно народ помогите напишите плиз!!!!!!!!!!!! краткое содержание рассказа "Барышня-крестьянка" первая встреча Лизы и Алексея подробно
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