Срочно!!!! Назовите, пожалуйста, проблемы водного, воздушного и жд транспорта и пу??и их решения.( где-то по 2 проблемы на каждый вид транспорта)
География
Срочно!!!! Назовите, пожалуйста, проблемы водного, воздушного и жд транспорта и пу??и их решения.( где-то по 2 проблемы на каждый вид транспорта)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну первые проблемы это загрязнение окружающей среды то есть выброс токсичных веществ в природу, например водные- это выброс нефти или различных топлевных продуктов в реку тем самым загрязняя ее, решение проблем- делать суда безопаснее для окружающей среды или меньше ими пользоватся тоже самое и с жд , и с воздушными транспортами
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