СРОЧНО НУЖЕН РАССКАЗ НЕ БОЛЬШОЙ О ПОСЛОВИЦЕ ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ.

Напишите про человека, который ругается с людьми, говорит все о чем думает, ни с кем не дружит.... и вдруг у такого человека случается беда ( придумайте какая).... потом напишите про то, придут ли люди на помощь к такому или рассказ наоборот, про человеческое добро. Про усыновленного ребенка, про его родителей, которые отдали всю ласку и любовь ...и когда он вырос, то отдал все заботу и ласку своим приемным родителям, которые были уже старенькими и немощными .