СРОЧНО!!! НУЖЕН ТОЛКОВІЙ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ(не переводчик) Скоро настануть канікули. Я мрію провести їх так. Поїхати з татом у гори Карпати. Побачити озеро Синевир. Вода у ньому чиста та прозора, там плаває форель...

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СРОЧНО!!! НУЖЕН ТОЛКОВІЙ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ(не переводчик) Скоро настануть канікули. Я мрію провести їх так. Поїхати з татом у гори Карпати. Побачити озеро Синевир. Вода у ньому чиста та прозора, там плаває форель. Також канатною дорогою я хочу піднятися на вершину гори. Її краєвиди милуватимуть око. А ще мрію побачити швидку течію гірської річки, її пороги та водоспади. Думаю подорож у Карпати буде чудовим відпочинком.
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