СРОЧНО!!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!! о2, н2о, со2, н2,с12н22о1 а) Какие из этих веществ простые? б) Какие из этих веществ газообразные при обычных условиях в)У какого из этих ве ществ относительная малекулярная масса наибольш...

СРОЧНО!!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!! о2, н2о, со2, н2,с12н22о1 а) Какие из этих веществ простые? б) Какие из этих веществ газообразные при обычных условиях в)У какого из этих ве ществ относительная малекулярная масса наибольшая? Чему она равна? г) В каком из этих веществ массовая доль кислорода наименьшая? д) Какой вид химической связи присутствует во всех этих веществах? е) Как называется каждое из этих веществ? ж) Какое из этих веществ поддерживает горение?