Срочно нужна помощь!1. Геометрическая прогрессия задана условиями b1=5/6, bn+1=6bn. Найдите b4 2.Арифметическая прогрессия (bn) задана условиями: b1 =4,bn+1=bn+5. Найдите b5. 3 Арифметическая прогрессия (an) зада...

Срочно нужна помощь!1. Геометрическая прогрессия задана условиями b1=5/6, bn+1=6bn. Найдите b4 2.Арифметическая прогрессия (bn) задана условиями: b1 =4,bn+1=bn+5. Найдите b5. 3 Арифметическая прогрессия (an) задана условиями: a1=3,an+1=an-2,5. Найдите a4. 4 Геометрическая прогрессия (bn) задана условиями: b1=1/2, bn+1=3bn. Найдите b5 5 Геометрическая прогрессия (an) задана условиями: a1=-64, an+1=-1/2an.Найдите a4 6. Последовательность (an) задана условиями : a1=-4, an+1=-2/an. Найдите a7 7.(bn)- Арифметическая прогрессия . b4=3, b9=-17. Найдите разность этой прогрессии. 8.(an)-Геометрическая прогрессия . a4=-1, a7= 27. Найдите знаменатель этой прогрессии. 9.(an)-Геометрическая прогрессия . a3=-3, a8=-96. Найдите знаменатель этой прогрессии. 10. Дана арифметическая прогрессия : -4, -1, 2,... . Найдите сумму первых шести ее членов.

Это выглядит примерно так. 1)b1=5/6;b2=6b1=5·5/6=5,b2=5; q=b2/b1=5/(5/6)=6b(п) =b1·q^(п-1)b6=(5/6)·6^(6-1)=5·6^5/6=5·6^4=6480 2)Вп = В1 + 5(п – 1), т. е. В5 = 4 + 5(5 - 1) = 4 + 20 = 24 3)а1=3 Из условия an+1=an -2,5 следует, что d=-2,5 Есть формула an=a1+(n-1)*d а4=а1+3*d=3+3*(-2,5)=3-7,5=-4,5 4) b2=3*0.5 = 1.5b3 = 3*1.5 = 4.5b4=3*4.5=13.5b5=3*13.5=40.5Ответ: 40,5 5)q=an+1an=(-12an)an=-12 a4=a1*q^3=64*18=8 6)an+1=-2/an a2=-2/4=-1/2 a3=-2/-0,5=4 a4=-2/4=-1/2 a5=4 a6=-1/2 a7=4 Ответ:a7=4 7)b4=b1+3d b9=b1+8d 3=b1+3d -17=b1+8d 20=-5d d=-4 8)a4 = a1 * q^3 = -1 a7 = a1 * q^6 = 27 q^3 = -37 q = -3 9)a8=a3q5. -96=-3q. q5=32 q=2 10)a1= -4; a2 = -1,2. => d = a2 - a1. d = -1,2+4 = 2,8. a6 = a1+5d. a6 = -4+5*2,8 = 10. S6 = ((a1+a6)/2)*6 = ((-4-10)/2)*6 = -42