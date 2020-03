Срочно нужна помощь!1. Геометрическая прогрессия задана условиями b1=5/6, bn+1=6bn. Найдите b4 2.Арифметическая прогрессия (bn) задана условиями: b1 =4,bn+1=bn+5. Найдите b5. 3 Арифметическая прогрессия (an) зада...

Срочно нужна помощь!1. Геометрическая прогрессия задана условиями b1=5/6, bn+1=6bn. Найдите b4 2.Арифметическая прогрессия (bn) задана условиями: b1 =4,bn+1=bn+5. Найдите b5. 3 Арифметическая прогрессия (an) задана условиями: a1=3,an+1=an-2,5. Найдите a4. 4 Геометрическая прогрессия (bn) задана условиями: b1=1/2, bn+1=3bn. Найдите b5 5 Геометрическая прогрессия (an) задана условиями: a1=-64, an+1=-1/2an.Найдите a4 6. Последовательность (an) задана условиями : a1=-4, an+1=-2/an. Найдите a7 7.(bn)- Арифметическая прогрессия . b4=3, b9=-17. Найдите разность этой прогрессии. 8.(an)-Геометрическая прогрессия . a4=-1, a7= 27. Найдите знаменатель этой прогрессии. 9.(an)-Геометрическая прогрессия . a3=-3, a8=-96. Найдите знаменатель этой прогрессии. 10. Дана арифметическая прогрессия : -4, -1, 2,... . Найдите сумму первых шести ее членов.