Срочно нужно написать сочинение рассуждение по цитате Герцена "Быть человеком в человеческом обществе вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности;
Разное
Срочно нужно написать сочинение рассуждение по цитате Герцена "Быть человеком в человеческом обществе вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности;
Ответ(ы):
Гость:
Быть человеком очень просто стоит влиться в колики стараться быть терпеливым и добрым и если ты новенький в своем обществе сторайся быть откровенен я думаю что это самое главное чувство в человеке
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