Срочно !!!!!! Нужно написать в одно предложение Чем необычна лилия !!!!!
Разное
Срочно !!!!!! Нужно написать в одно предложение Чем необычна лилия !!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Кроме красоты лилия обладает и уникальными целебными свойствами : заживляет раны,лечат синяки,ожоги и ссадины,снимают зубную боль и помогают в лечении сердечных болезней. Можешь сократить,поставив точку вместо двоеточия.
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