СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ Сократите дроби: 14/21, 6/9 88/99 75/120 Сократите: а) 8×11/33×4 б) 18×25/75×12 в) 6×7+7×5/49 г) 26×5/25×13 Приведите к общему знаменателю: а) 3/4 и 4/7 б) 2/9 и 5/18 И последнее по фото.. Спасибо заранее.
Математика
СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ Сократите дроби: 14/21, 6/9 88/99 75/120 Сократите: а) 8×11/33×4 б) 18×25/75×12 в) 6×7+7×5/49 г) 26×5/25×13 Приведите к общему знаменателю: а) 3/4 и 4/7 б) 2/9 и 5/18 И последнее по фото.. Спасибо заранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 / 21 = 2/3 ; 6/9 = 2 / 3 ; 88 / 99 = 8 /9 ; 75 / 120 = 5 / 8 а) 8 * 11 / 33 * 4 = 32 * 11 / 33 = 32/3 б) 18 * 25 /75 * 12 = 18 * 1 /3 * 12 = 6 * 12 = 72 в) 6 * 7 + 7 * 5/49 = 7*( 6 + 5/49) = 7 * 6 5/49 = 7 * 299/49 = 299 / 7 = 42 5/7 г) 26 * 5/25 *13 = 26 * 1/5 * 13 = 338 * 1/5 = 338 / 5 = 67 3/5 а) 3/4 и 4/7 = 21/28 и 16/28 б) 2/9 и 5/18 = 4/18 и 5/18 а) 15/27 и 24/42 = 5/9 и 8 /14 = 70 / 126 и 72 / 126
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