Срочно нужна краткая запись. бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе с внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?
Математика
Срочно нужна краткая запись. бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе с внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?
Ответ(ы):
Гость:
1) 73-63=10(лет) - Маше 2) 73-65=8(лет) - Оле 3) 73-(10+8)=55(лет) - бабушке Ответ: Маше 10 лет ,Оле 8 лет ,бабушке 55 лет. Вот и всё что тут такого трудного! Удачи!!!
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