Срочно нужна краткая запись. бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе с внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?

Математика

Срочно нужна краткая запись. бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе с внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?

Автор: Гость