Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском озере 3.Начала царствования Михаила Романова 4.Куликовская Битва 5.Присоединени...
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Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском озере 3.Начала царствования Михаила Романова 4.Куликовская Битва 5.Присоединение Западной Сибири 6.Начало правления Ивана Грозного 7.конец зависимости Руси от Орды 8.Первое упоминание о Москве в летописи
Ответ(ы):
Гость:
20- м веке происходила это не вру братан
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