Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском озере 3.Начала царствования Михаила Романова 4.Куликовская Битва 5.Присоединени...

Окружающий мир

Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском озере 3.Начала царствования Михаила Романова 4.Куликовская Битва 5.Присоединение Западной Сибири 6.Начало правления Ивана Грозного 7.конец зависимости Руси от Орды 8.Первое упоминание о Москве в летописи

Автор: Гость