Срочно нужно помогите! Установитне соответствие: 1)Афины 2) Александрия 3) Мике??ы 4) Крит а) Мусейон б) Львиные ворота в) Кносский дворец г) Парфенон
История
Срочно нужно помогите! Установитне соответствие: 1)Афины 2) Александрия 3) Мике??ы 4) Крит а) Мусейон б) Львиные ворота в) Кносский дворец г) Парфенон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-г 2-а 3-в 4-б надеюсь, что помог )
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