Срочно нужно помогите! Установитне соответствие: 1)Афины 2) Александрия 3) Мике??ы 4) Крит а) Мусейон б) Львиные ворота в) Кносский дворец г) Парфенон

История

Срочно нужно помогите! Установитне соответствие: 1)Афины 2) Александрия 3) Мике??ы 4) Крит а) Мусейон б) Львиные ворота в) Кносский дворец г) Парфенон

Автор: Гость