СРОЧНО НУЖНО. ПОЖАЛУЙСТА С УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ.Садовник посадил 16 кустов сирени в два ряда поровну. Сколько кустов сирени в одном ряду?

Математика

СРОЧНО НУЖНО. ПОЖАЛУЙСТА С УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ.Садовник посадил 16 кустов сирени в два ряда поровну. Сколько кустов сирени в одном ряду?

Автор: Гость