СРОЧНО НУЖНО. ПОЖАЛУЙСТА С УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ.Садовник посадил 16 кустов сирени в два ряда поровну. Сколько кустов сирени в одном ряду?
Математика
СРОЧНО НУЖНО. ПОЖАЛУЙСТА С УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ.Садовник посадил 16 кустов сирени в два ряда поровну. Сколько кустов сирени в одном ряду?
Ответ(ы):
Гость:
2 р. - 16 к. 1 р. - ? 16:2=8 (к.) - в одном ряду.
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