Срочно нужно. Придумать предложения со словами: Орешек,мечта,рюкзак. Пожалуйста,помогите очень надоо:*
Русский язык
Срочно нужно. Придумать предложения со словами: Орешек,мечта,рюкзак. Пожалуйста,помогите очень надоо:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Грецкий орешек оказался очень вкусным. 2. Моя мечта была осуществлена. 3. В моем рюкзаке находилось очень много учебников и тетрадей.
Гость:
Рассеянный мальчик упал, подскользнувшись на орешке, валявшемся на полу возле кухонного стола. Единственная моя мечта на тот момент заключалась в том, чтобы поскорее закончилось это мучение, ведь впереди меня ждало большое и светлое будущее. Мое любимое занятие при подготовке к походу - это собирать рюкзак.
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