Срочно! Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором AB = BC и угол ABCb=76° найдите величину угла BOC, ответ дайте в градусах.
Геометрия
Срочно! Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором AB = BC и угол ABCb=76° найдите величину угла BOC, ответ дайте в градусах.
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