СРОЧНО!определите,какие из уравнений не имеют решений. а) х-2=11 б) х+8=10 в) 15-х=15 г) 2+??=10 д) х-8=х+8 е) х+3=11+3

Математика

СРОЧНО!определите,какие из уравнений не имеют решений. а) х-2=11 б) х+8=10 в) 15-х=15 г) 2+??=10 д) х-8=х+8 е) х+3=11+3

Автор: Гость