СРОЧНО!!! Особенности кухни христиан

Разное
СРОЧНО!!! Особенности кухни христиан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
XVIII века в России попросту не было. Также готовилась дичь, домашняя птица (главным образом, курица), говядина. Сдабривались первые и вторые блюда ароматными травами (о них мы рассказывали ранее), кусочками жира и сливочным маслом. Из напитков к столу подавались молоко и ряженка, кисели, разные виды кваса, холодный и горячий сбитень, брага, медовуха («питный мед»). Для десертов использовались сладкие яблоки, ягоды, мед, всевозможные хлебобулочные изделия: караваи, козули, бублики, баранки, пирожки; пользовались спросом леденцы и пастилки, а несколько позднее – и кусковый сахар. Славянская трапеза называется «страва». Что можно позаимствовать из ее разнообразия? • Широкое использование растительной пищи в теплое время года. Великолепная возможность насытиться витаминами и элементами, которыми изобилуют зелень, овощи, ягоды, фрукты, орехи, грибы; также употреблялись мед, медовые соты, молочные и кисломолочные продукты. Для наших предков такой рацион в теплое время года был привычным и абсолютно нормальным. Силы не тратились на длительное переваривание мяса и, соответственно, высвобождались для активной физической работы. • Мясные продукты в холодное время года. Незаменимые (то есть не вырабатывающиеся организмом человека, но необходимые для нормального функционирования) аминокислоты, строительные белки и другие нужные вещества предполагают употребление мяса, птицы и рыбы – по крайней мере, в условиях суровых зим, когда силы нужны не только на труд, но и на обогрев. Наши предки знали это задолго до введение в обиход христианских мясоеда и поста. • Пост. Величайшее изобретение диетологии, помогающее организму отдохнуть от сравнительно тяжелого зимнего мясо-молочного рациона и очиститься, работая в более легком вегетарианском режиме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите пожалуйста,не могу понять уравнение х*х-1=8,на других сайтах объясняют так х*х-1=8 х=8+1 х=9 х=√9 х=3 х=-3 проверка 3*3-1=8 -3*(-3)-...
Ответить
Разное
Українська мова вправа 130 ввшуленко
Ответить
Разное
Cocтавить предложения to miss friends maths lessons a good film
Ответить
Разное
Из кого в первой трети 16 века формировалось единое войско?
Ответить
Разное
Как подписать открытку учителю на день учителя
Ответить
Разное
100^{10} записать в виде суммы десяток (10+10+10+…), то сколько получится слагаемых?
Ответить
Разное
Помогите написать сочинение на тему "Мама".(150-200 слов)
Ответить
Разное
Значение слова возница 5 класс история древнего Египта
Ответить
Разное
Последствия великих географических открытий? Помогите плизз
Ответить
Разное
Определите по какому признаку объединены данные понятия,личности: М.Бойчук,А.Пластов,М.Дерегус,И.Сикорский,О.Дейнека
Ответить