СРОЧНО!!! Особенности кухни христиан

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XVIII века в России попросту не было. Также готовилась дичь, домашняя птица (главным образом, курица), говядина. Сдабривались первые и вторые блюда ароматными травами (о них мы рассказывали ранее), кусочками жира и сливочным маслом. Из напитков к столу подавались молоко и ряженка, кисели, разные виды кваса, холодный и горячий сбитень, брага, медовуха («питный мед»). Для десертов использовались сладкие яблоки, ягоды, мед, всевозможные хлебобулочные изделия: караваи, козули, бублики, баранки, пирожки; пользовались спросом леденцы и пастилки, а несколько позднее – и кусковый сахар. Славянская трапеза называется «страва». Что можно позаимствовать из ее разнообразия? • Широкое использование растительной пищи в теплое время года. Великолепная возможность насытиться витаминами и элементами, которыми изобилуют зелень, овощи, ягоды, фрукты, орехи, грибы; также употреблялись мед, медовые соты, молочные и кисломолочные продукты. Для наших предков такой рацион в теплое время года был привычным и абсолютно нормальным. Силы не тратились на длительное переваривание мяса и, соответственно, высвобождались для активной физической работы. • Мясные продукты в холодное время года. Незаменимые (то есть не вырабатывающиеся организмом человека, но необходимые для нормального функционирования) аминокислоты, строительные белки и другие нужные вещества предполагают употребление мяса, птицы и рыбы – по крайней мере, в условиях суровых зим, когда силы нужны не только на труд, но и на обогрев. Наши предки знали это задолго до введение в обиход христианских мясоеда и поста. • Пост. Величайшее изобретение диетологии, помогающее организму отдохнуть от сравнительно тяжелого зимнего мясо-молочного рациона и очиститься, работая в более легком вегетарианском режиме.