Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?
Литература
Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?
Ответ(ы):
Гость:
Он колол орехи этой печатью
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