Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?

Литература
Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он колол орехи этой печатью
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Люди срочно плиззз СРОЧНО намера 1109 и1111 срочно прашу плиз и если че зарание спасибо:-) :-) :-) :-)
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