Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?

Литература

Срочно!!! Ответе пожалуйста!!!!! Что делал с большой государственной печатью Англии герой произведения Марка Твена «Принц и нищий»?

Автор: Гость