срочно! Ответь на вопросы.В какие города россии были эвакуированы многие предприятия из западных областей страны при войне 1941 -1945 г.?запиши. 2. Что было необходимо для обеспечения войск техникой и оружием боепр...
срочно! Ответь на вопросы.В какие города россии были эвакуированы многие предприятия из западных областей страны при войне 1941 -1945 г.?запиши. 2. Что было необходимо для обеспечения войск техникой и оружием боеприпасами одежды и едой?умоляю...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В города западной сибири, восточной сибири, в поволжье, в казахстан,среднюю азию,на урал.(Оренбург,Тюмень,пермь, Ташкент,КУйбышев). 2)Необходимо было сохранить преприятия в тылу