срочно! Ответь на вопросы.В какие города россии были эвакуированы многие предприятия из западных областей страны при войне 1941 -1945 г.?запиши. 2. Что было необходимо для обеспечения войск техникой и оружием боепр...

срочно! Ответь на вопросы.В какие города россии были эвакуированы многие предприятия из западных областей страны при войне 1941 -1945 г.?запиши. 2. Что было необходимо для обеспечения войск техникой и оружием боеприпасами одежды и едой?умоляю...