Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и летних каникулах. 4. Мои поездки длятся неделю или месяц. 5. Я планирую полететь в...
Английский язык
Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и летних каникулах. 4. Мои поездки длятся неделю или месяц. 5. Я планирую полететь в Париж. 6. Я бы хотела посетить все достопримечательности Парижа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love travelling so much i travel with my parents i love travelling on winter and summer holidays my travels last for week or month i am planning to fly to Paris i would like to go sightseeng in Paris
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