Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и летних каникулах. 4. Мои поездки длятся неделю или месяц. 5. Я планирую полететь в...

Английский язык

Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и летних каникулах. 4. Мои поездки длятся неделю или месяц. 5. Я планирую полететь в Париж. 6. Я бы хотела посетить все достопримечательности Парижа.

Автор: Гость