срочно!!! периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100, её большая боковая сторона равна 45. найти радиус окружности
срочно!!! периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100, её большая боковая сторона равна 45. найти радиус окружности
Ответ(ы):
Ответил Гость:
в трапецию можно вписать окружность, если суммы противоположных сторон равны a+b = c + d, a+b = 100/2=50 противоположная сторона большой боковой стороне = 50-45 =5 = диаметру окружности радиус = 5/2 = 2,5