срочно!!! периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100, её большая боковая сторона равна 45. найти радиус окружности

в трапецию можно вписать окружность, если суммы противоположных сторон равны a+b = c + d, a+b = 100/2=50 противоположная сторона большой боковой стороне = 50-45 =5 = диаметру окружности радиус = 5/2 = 2,5