Срочно!!!!!Периметр равнобедренного треугольника равен 10 см . Найдите его стороны , если они выражаются целым числом сантиметров . 1) 1 см , 4 см, 4 см или 3см, 3см,4см; 2) 2 см, 2 см, 6 см или 3 см, 3см , 4 см; 3) 2 см, 4 см,...

Математика

Срочно!!!!!Периметр равнобедренного треугольника равен 10 см . Найдите его стороны , если они выражаются целым числом сантиметров . 1) 1 см , 4 см, 4 см или 3см, 3см,4см; 2) 2 см, 2 см, 6 см или 3 см, 3см , 4 см; 3) 2 см, 4 см, 4см или 3 см, 3 см, 5 см; 4) 2 см , 4 см, 4 см или 3 см, 3 см , 4 см

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