Срочно!!! Первое число больше второго на 5, а 40% первого числа больше , чем 30% второго, на 4,5 . Найдите первое число .

Математика

Срочно!!! Первое число больше второго на 5, а 40% первого числа больше , чем 30% второго, на 4,5 . Найдите первое число .

Автор: Гость