Срочно!!! Первое число больше второго на 5, а 40% первого числа больше , чем 30% второго, на 4,5 . Найдите первое число .
Математика
Срочно!!! Первое число больше второго на 5, а 40% первого числа больше , чем 30% второго, на 4,5 . Найдите первое число .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе число - х , тогда первое (х + 5) 40% первого = 0,4(х+5) 30% второго = 0,3х 0,4(х+5) = 0,3х + 4,5 4(х+5) = 3х +45 х = 25 - второе число 25 +5 = 30 - первое число
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