СРОЧНО!!!! Пешеход два часа двигался со скоростью 4,5 км.ч а затем еще один час со скоростью 5,4 км.ч.Какова средняя скорость движения пешехода

1 вариант решения: Первый час - 4,5 км/ч Второй час - 4,5 км/ч Третий час - 5,4 км/ч Находим среднее арифметическое. Это и будет средняя скорость пешехода: (4,5 +4,5 +5,4): 3 = 4,8 км/ч Второй вариант решения: За два часа прошёл: 4,5*2 = 9 км За час прошёл: 5,4 * 1 = 5,4 км Всего прошёл за три часа: 9 +5,4 = 14,4 км Найдем среднюю скорость: 14,4 км : 3 часа = 4,8 км/ч