Срочно пж. Дроби. 3целых(5/6):3/4=?

Срочно пж. Дроби. 3целых(5/6):3/4=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5/6:3/4 = 5/6:4/3 = 20/18 = 10/9 = 1 1/9
Похожие вопросы