СРОЧНО!!! Почему изучению иностранного языка важно для нас? Напишите список. Подумайте, как эти факторы влияют на вашу жизнь. Используйте выражения: выгодно для всех, отличное знание, улучшить жизнь, эффективно, силь...

СРОЧНО!!! Почему изучению иностранного языка важно для нас? Напишите список. Подумайте, как эти факторы влияют на вашу жизнь. Используйте выражения: выгодно для всех, отличное знание, улучшить жизнь, эффективно, сильный, легко, успешный, невероятный, опыт , который приносит удовольствие; в конце концов; я думаю,; я сомневаюсь ,что, я убежден в том , что; мы...не так ли?

Если будешь путешествовать, то отличное знание языков тебе в этом поможет; Это улучшит жизнь, если ты решишь переехать в другую страну; Тебе будет легко общаться с другими людьми которые из разных стран; Вскоре у тебя будет невероятный опыт и может ты станешь переводчиком; В конце концов тебе это принесет удовольствие если близкий тебе человек сможет понимать тебя.