Срочно!!! Подобрать глаголы с шипящими на конце без суфиксов -ся, -те и с суфиксами -ся, -те
Разное
Срочно!!! Подобрать глаголы с шипящими на конце без суфиксов -ся, -те и с суфиксами -ся, -те
Ответ(ы):
Гость:
Образовыватся ..Съешьте, усядешься, заглядишься, смажьте, не тревожьте, проснёшься...
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