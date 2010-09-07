Срочно пожалуйста 20 балов найди значение выражения:а)-(-в),если в =-7;3,4;-21;-(-6)

Срочно пожалуйста 20 балов найди значение выражения:а)-(-в),если в =-7;3,4;-21;-(-6)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-(-b)
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