СРОЧНО !!!!!! Полный синтаксический разбор предложений. Мы с сестрой жили в подмосковном доме отдыха. В конце месяца был у моей сестры день рождения. Мне хотелось подарить ей что-нибудь интересное.Я поймал в лесу для сестренк...

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СРОЧНО !!!!!! Полный синтаксический разбор предложений. Мы с сестрой жили в подмосковном доме отдыха. В конце месяца был у моей сестры день рождения. Мне хотелось подарить ей что-нибудь интересное.Я поймал в лесу для сестренки белку, которая уже начала линять . Я возвращался домой довольный и нес в руках белку весело вертящую хвостом . Сестра сказала , что она никогда не получала такого подарка.

Автор: Гость