СРОЧНО ПОМОГИТЕ! СРОЧНО ПОМОГИТЕ! МОЙ ВАРИАНТ - 6 Что написано: На рисунке показаны координаты тела, положения и скорости в момент начала наблюдения. 1. Узнать начальные координаты всех тел 2. Записать для каждо...

СРОЧНО ПОМОГИТЕ! СРОЧНО ПОМОГИТЕ! МОЙ ВАРИАНТ - 6 Что написано: На рисунке показаны координаты тела, положения и скорости в момент начала наблюдения. 1. Узнать начальные координаты всех тел 2. Записать для каждого тела уравнения координат. 3. Найти: Какие тела, где, и когда встретятся (или не догонят друг друга) 4.На рисунке построить графику их движений, указать их время и место встречи. 5. Анализируя по графике определить: а) координаты велосипеда через 0,5 часов б) Координаты легкового автомобиля через час и пройденное расстояние в) когда расстояние между легковым авто и грузовым будет 50 км г) Координаты грузовика через 20 минут до начала наблюдения