СРОЧНО! ПОМОГИТЕ. 1)Можно ли говорить о том, что в ледниковый период человек жил трудной,но достаточно спокойной и непредсказуемой жизнью? 2) Почему таяние ледника заставило человека быть находчивым и инициативным? Свой ответ объясните пожалуйста.

1.Я думаю ,что можно. Человеку необходима была одежда,еда и жилище. А чтобы всё это получить -нужно потрудиться. Для тех времён это было сложновато. Опасность могла поджидать на каждом углу. Поэтому человеку нужно было быть осторожным. 2.Может то ,что многие регионы затопляло и людям нужно было искать место,где бы вода не добралась до их жилища?