Срочно помогите буду благодарна всем кто поможет!!! поэт пишет о событиях,участником которых он был,пишет о том,что тревожило и печалило его в происходящем,но нам кажется,что мысленно он обращается к многовековой истории.Каки...
Литература
Срочно помогите буду благодарна всем кто поможет!!! поэт пишет о событиях,участником которых он был,пишет о том,что тревожило и печалило его в происходящем,но нам кажется,что мысленно он обращается к многовековой истории.Какие слова поэта возвращают нас в далекое прошлое, к истокам героизма русского народа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я помню всё начиналось... Тогда никто не думал о себе.
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