Срочно помогите буду благодарна всем кто поможет!!! поэт пишет о событиях,участником которых он был,пишет о том,что тревожило и печалило его в происходящем,но нам кажется,что мысленно он обращается к многовековой истории.Каки...

Литература

Срочно помогите буду благодарна всем кто поможет!!! поэт пишет о событиях,участником которых он был,пишет о том,что тревожило и печалило его в происходящем,но нам кажется,что мысленно он обращается к многовековой истории.Какие слова поэта возвращают нас в далекое прошлое, к истокам героизма русского народа?

Автор: Гость