Срочно помогите. даю 63 балла Решите уравнение: а) 9х2 = 4; б) 8х2 – 7х = 0; в) 3х2 + 4х + 5 = 0. Разложите на множители: а) х2 + х – 20; б) 2х2 + 7х – 4. Расстояние 48 км по озеру теплоход проплыл на 1 ч. быстрее катера. ...

Алгебра
Срочно помогите. даю 63 балла Решите уравнение: а) 9х2 = 4; б) 8х2 – 7х = 0; в) 3х2 + 4х + 5 = 0. Разложите на множители: а) х2 + х – 20; б) 2х2 + 7х – 4. Расстояние 48 км по озеру теплоход проплыл на 1 ч. быстрее катера. Найдите их скорости, если скорость теплохода на 4 км/ч больше.
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Гость:
Решение на фото)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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