Срочно помогите. даю 63 балла Решите уравнение: а) 9х2 = 4; б) 8х2 – 7х = 0; в) 3х2 + 4х + 5 = 0. Разложите на множители: а) х2 + х – 20; б) 2х2 + 7х – 4. Расстояние 48 км по озеру теплоход проплыл на 1 ч. быстрее катера. ...

Алгебра

Срочно помогите. даю 63 балла Решите уравнение: а) 9х2 = 4; б) 8х2 – 7х = 0; в) 3х2 + 4х + 5 = 0. Разложите на множители: а) х2 + х – 20; б) 2х2 + 7х – 4. Расстояние 48 км по озеру теплоход проплыл на 1 ч. быстрее катера. Найдите их скорости, если скорость теплохода на 4 км/ч больше.

Автор: Гость