Срочно!!!!Помогите найти координаты центра окружностей, заданных следующими уравнениям x^2+y^2-6x+4y+4=0
Геометрия
Срочно!!!!Помогите найти координаты центра окружностей, заданных следующими уравнениям x^2+y^2-6x+4y+4=0
Ответ(ы):
Гость:
* * * уравнение окружности : (X-X₀)² +(Y-Y₀)² =R² * * * x² +y² -6x +4y +4 =0 ⇔x² -6x +9 +y² +4y +4 -9 =0 ; (x² -2x*3+3²)+(y²+2*y*2 +2²) =3²⇔(x-3)² +(y+2)² =3². координаты центра окружности x =3 ; y = -2 ; радиус R =3.
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