Срочно!!! Помогите ответить на вопросы. 3.Каких детей породили Гея(Земля) и Уран (Небо)? 4.Кого называли гекатонхейрами?. 5.В каком родстве стояли олимп. титаны? Кто старше? 6.Составьте схему родословной ивестных вам олимп. богов. 7.Кто помогал Зевсу (Юпитеру) свергнуть власть Крона (Сатурна)? 8.Какая богиня на Олимпе управляет судьбой людей и богов? Кто ей помогает?

3.Киклопов, титанов и титанид, гекатонхейров. 4.Сторукие и пятидесятиголовые великаны.Сыновья верховного бога Урана и Геи. 5.- 6.- 7.Титаны 8.Клото прядёт нить человеческой жизни, Лахесис назначает жребий ещё до рождения человека и затем проводит нить жизни по всем превратностям судьбы, Атропос (её имя переводится как "неотвратимая") перерезает эту нить и тем обрывает жизнь.