Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т. бензина ме...

Математика
Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т. бензина меньше, чем через первую. Сколько времени была открыта вторая труба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,6-0,8=2,8(т) - поступало через вторую трубу в час 2) 3,6*0,4=1,44(т) - поступило в цистерну за 0,4ч 3) 2,28-1,44=0,84(т) поступило в цистерну через вторую трубу 4) 0,84:2,8=0,3 часа была открыта вторая труба
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