Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т. бензина ме...

Математика

Срочно помогите плиз решить задачу; #1488: в цистерну через две трубы налили 2,28 т. бензина. Через первую трубу поступало 3,6 т. бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т. бензина меньше, чем через первую. Сколько времени была открыта вторая труба?

Автор: Гость