СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!!!УПРАЖНЕНИЕ 57,ОПИШИТЕ НЕБО, РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!!!УПРАЖНЕНИЕ 57,ОПИШИТЕ НЕБО, РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ДЕНИСКА ТЫ СКОРО?
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