Срочно! Помогите пожалуйста!!! Характеристика главных героев Н. А. Кун "Легенды и Мифы Древней Греции"

Минос -царь на острова "Крит". Ариадна -дочь Миноса. Эгей - царь Афин. Тезей - сын Эгея. Одиссей - правитель острова "Итака". Гермес - сын Зевса, вестник богов Геракл - сын Зевса и смертной женщины. Гера - жена Зевса. Дионис - бог вина. Гермафродит - сын Гермеса и Афродиты. Афродита- богиня красоты и любви!